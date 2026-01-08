Aggressione al distributore di benzina | tentano di rubare l’auto tre arresti a Milano

Tre persone sono state arrestate a Milano dopo aver tentato di rubare un’auto presso un distributore di benzina, aggredendo e picchiando l’automobilista durante il tentativo. L’episodio si è verificato mentre l’uomo effettuava il rifornimento, creando momenti di tensione e preoccupazione. La polizia è intervenuta prontamente, garantendo la sicurezza e assicurando i responsabili alle autorità.

Accerchiato e picchiato mentre faceva rifornimento. Momenti di paura per un automobilista che è stato aggredito da tre uomini mentre si trovava a un distributore automatico di carburante, con l'obiettivo di portargli via l'auto. L'episodio è avvenuto nella serata dell'Epifania in viale Cassala, a Milano. Per i responsabili, tre cittadini marocchini di 22, 25 e 26 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sono scattate le manette con l'accusa di rapina. Colpito con pugni alla testa per costringerlo a cedere la macchina. Secondo la ricostruzione, l'uomo si era fermato per fare benzina quando è stato avvicinato e circondato dai tre aggressori, che hanno iniziato a colpirlo con pugni alla testa per costringerlo a consegnare il veicolo.

