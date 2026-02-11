Tensione tra Raw e SmackDown | le Superstar in rivolta
La tensione tra i roster di Raw e SmackDown sale di livello. Le Superstar si sono trovate in rivolta, portando a una situazione di scontro interno che sta facendo discutere gli appassionati. Nei giorni scorsi, i protagonisti delle due compagnie hanno mostrato segni di malcontento, mentre i dirigenti cercano di placare gli animi e mantenere l’ordine. La questione rischia di influenzare le prossime sfide e il clima generale della WWE.
Negli ultimi giorni l’attenzione nel panorama WWE si è spostata dalle sfide in programma verso una riflessione sulle dinamiche interne dei roster. Diversi elementi indicano una potenziale frizione tra Raw e SmackDown, accompagnata da una sensazione di incertezza creativa che potrebbe influire sulle scelte di programmazione e sulle opportunità per i talenti. In questo contesto, il focus resta sull’impatto di tali movimenti sulla scena pre-WrestleMania e sulle indicazioni che emergono in vista della stagione primaverile. Secondo indiscrezioni di settore, il passaggio di alcuni elementi di roster tra Raw e SmackDown ha acceso discussioni interne. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Raw SmackDown
WWE: Insoddisfazione tra i talenti per differenze qualitative tra RAW e SmackDown
I wrestler della WWE sono sempre più insoddisfatti.
WWE: Je’Von Evans sarà presto “free agent”, in arrivo guerra tra Raw e SmackDown per averlo
Je’Von Evans, recentemente comparso nel Main Roster, sta per diventare un free agent.
IYO SKY HUGS RHEA RIPLEY AS ASUKA REACTS ANGRILY BACKSTAGE!
Ultime notizie su Raw SmackDown
Argomenti discussi: L’azione controversa di Liv Morgan scuote il giorno del giudizio dopo la partita per il titolo mondiale femminile a WWE Raw; WWE | Insoddisfazione tra i talenti per differenze qualitative tra RAW e SmackDown; RISULTATI: WWE Raw del 09.02.2026; Roma, alta tensione tra Gasperini e Massara: mercato contestato dopo il ko di Udine, scontro su bomber ed esterni.
Problemi tra Raw e SmackDown, tensione tra Superstar *RUMOR*Alcune Superstar avrebbero notato alcune disparità tra i trattamenti di Raw e SmackDown e non sarebbero contente ... spaziowrestling.it
C'è tensione fra le due amiche #SmackDown discovery+ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.