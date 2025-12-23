WWE | Je’Von Evans sarà presto free agent in arrivo guerra tra Raw e SmackDown per averlo

Je’Von Evans, recentemente comparso nel Main Roster, sta per diventare un free agent. Nonostante un record di sconfitte consecutive in match titolati, il suo potenziale lo rende un obiettivo interessante per Raw e SmackDown. La sua prossima disponibilità potrebbe innescare una disputa tra i due show per assicurarsi le sue prestazioni, aprendo nuovi scenari nel panorama WWE.

Je’Von Evans questa notte è apparso ancora una volta nel Main Roster e nonostante il record, per nulla da invidiare, di sconfitte di fila in match titolati sarà presto il free agent più ambito in arrivo da NXT. Questa notte infatti, mentre entrava in arena Evans è stato presentato come “soon to be free agent” da Michael Cole che ha aggiunto che The Young OG era a Raw per impressionare il GM Adam Pearce. Un’altra vittoria per il futuro. Dopo aver sconfitto The Miz a SmackDown, per Je’Von Evans è arrivato il momento di mettersi in mostra anche a Raw e come era stato annunciato la scorsa settimana, ha affrontato Rayo Americano, uno dei due “scagnozzi” de El Grande Americano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

