Tennista argentino assolto | contaminazione involontaria spiega positività al clostebol ITIA accoglie la difesa

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver dato esito positivo a un test antidoping durante un torneo in Turchia, il tennista argentino Juan Sebastian Dominguez Collado è stato assolto. La giustizia sportiva ha stabilito che si trattava di contaminazione involontaria, permettendo all’atleta di tornare a giocare senza sanzioni.

Juan Sebastian Dominguez Collado, tennista argentino, è stato assolto da ogni accusa di doping a seguito di un test positivo al clostebol, una sostanza proibita, riscontrato durante un torneo M15 in Turchia il 2 ottobre 2025. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha accettato la spiegazione dell’atleta riguardo a una contaminazione involontaria, stabilendo che non vi è stata né colpa né negligenza da parte sua, un esito simile a quello del caso di Jannik Sinner. Questa decisione pone fine a una sospensione provvisoria iniziata il 19 novembre 2025. La vicenda, che ha visto Dominguez Collado diventare il primo tennista non italiano a risultare positivo al clostebol secondo quanto riportato dall’ITIA, si è risolta con un verdetto che sottolinea l’importanza di valutare attentamente le circostanze che possono portare a una positività involontaria.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Juan Sebastian Dominguez Collado

La tennista Eudovic fermata per positività al Clostebol, la stessa sostanza di Sinner

Jessica Eudovic, giovane tennista americana, è stata trovata positiva al clostebol, stessa sostanza che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner.

Tennis, un nuovo caso di positività al Clostebol: sospesa una giovane tennista americana

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.