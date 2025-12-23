La tennista Eudovic fermata per positività al Clostebol la stessa sostanza di Sinner

Jessica Eudovic, giovane tennista americana, è stata trovata positiva al clostebol, stessa sostanza che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner. La notizia evidenzia l’importanza di rispettare le norme antidoping nello sport, sottolineando come l’utilizzo di sostanze proibite possa compromettere la carriera degli atleti. La vicenda richiama l’attenzione sulla necessità di un controllo rigoroso e di una maggiore consapevolezza tra i professionisti del tennis.

Jessica Eudovic, giovane tennista americana, è stata trovata positiva al clostebol, la sostanza che mesi fa era costata a Jannik Sinner una sospensione. La scoperta è avvenuta durante un evento ITF a El Salvador, lo scorso primo ottobre, dopo che la Eudovic aveva fornito un campione durante la competizione. È il secondo caso in pochi giorni dopo quello che ha visto protagonista il nuotatore lombardo Christian Bacico. La ragazza, 18 anni, è attualmente senza punti a livello professionistico e al 1140 ° posto del ranking giovanile ITF. Il suo miglior piazzamento era arrivato a ottobre, 1104 ° in singolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

