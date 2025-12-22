Tennis un nuovo caso di positività al Clostebol | sospesa una giovane tennista americana

Il Clostebol torna nuovamente a occupare un posto di rilievo nell’attualità sportiva. Dopo il caso di rilevanza mondiale che ha coinvolto Jannik Sinner e, più recentemente, quello del nuotatore italiano Christian Bacico, si registra una nuova squalifica nel mondo del tennis. La notizia è stata diffusa dall’ITIA (International Tennis Integrity Agency), l’ente responsabile dei controlli antidoping nella pratica con racchetta e pallina. La sospensione ha colpito la tennista statunitense diciottenne Jessica Eudovic, risultata positiva alla sostanza in questione. Attualmente, Eudovic detiene il miglior ranking nel circuito ITF in singolare (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

