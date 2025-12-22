Tennis un nuovo caso di positività al Clostebol | sospesa una giovane tennista americana
Il Clostebol torna nuovamente a occupare un posto di rilievo nell’attualità sportiva. Dopo il caso di rilevanza mondiale che ha coinvolto Jannik Sinner e, più recentemente, quello del nuotatore italiano Christian Bacico, si registra una nuova squalifica nel mondo del tennis. La notizia è stata diffusa dall’ITIA (International Tennis Integrity Agency), l’ente responsabile dei controlli antidoping nella pratica con racchetta e pallina. La sospensione ha colpito la tennista statunitense diciottenne Jessica Eudovic, risultata positiva alla sostanza in questione. Attualmente, Eudovic detiene il miglior ranking nel circuito ITF in singolare (n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Intesa San Paolo, giovane tennista Jacopo Vasamì nuovo testimonial del gruppo
Leggi anche: Djokovic torna sul caso Clostebol: “Seguirà Sinner come una nuvola per tutta la carriera”
Tennis, un nuovo caso di positività al Clostebol: sospesa una giovane tennista americana - Il Clostebol torna nuovamente a occupare un posto di rilievo nell'attualità sportiva. oasport.it
Dopo Sinner, un nuovo caso Clostebol nel tennis: un giocatore sospeso dall'Itia, ecco chi è - accusa per violazione delle norme antidoping il 19 novembre 2025. msn.com
Musetti furioso, nuovo caso scoppiato a Shanghai: "Lo fanno apposta". La frase urlata in campo al suo allenatore - Dallo box in tribuna il tecnico di Lorenzo, Simone Tartarini, prova a stimolarlo: "Dai, gioca adesso. corrieredellosport.it
Inaugurato oggi all’Associazione Tennis Macerata il nuovo bar/ristorante Point Bistrot: l’obiettivo è offrire un punto di ristoro e incontro all’insegna di inclusività, familiarità e semplicità - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.