Orlando a gamba tesa sulla Juventus | Stanno venendo dubbi a Spalletti | la squadra non ha gioco Parole forti in vista del match contro il Bologna

Orlando critica duramente la Juventus, sottolineando che il tecnico Spalletti sta iniziando ad avere dubbi sulla mancanza di un’idea di gioco chiara. Le sue parole si fanno sentire in vista della sfida contro il Bologna, evidenziando tensioni e preoccupazioni all’interno della squadra bianconera.

Orlando netto sui bianconeri: la squadra non ha un’idea di gioco e Spalletti è nervoso. La vittoria del Bologna non sarebbe una sorpresa. Massimo Orlando ha analizzato la prossima sfida tra Bologna e Juventus, definendo la gara come un match in cui il risultato in favore dei rossoblù non costituirebbe affatto una sorpresa. L’opinionista ha riconosciuto la forza del Bologna, pur citando l’errore di presunzione contro la Cremonese. Per il resto, per come gioca e sta in campo, vincendo anche a Vigo, si può considerare una squadra che si giocherà fino alla fine il quarto posto. Orlando attacca: non ha idea di gioco e non diverte. Juventusnews24.com

Mercato Juventus, Hjulmand: Rui Borges entra a gamba tesa sul mercato - "Sono concentrato sulle nostre partite, che sono tante, e non perdo tempo" tiene a precisare il tecnico dello Sporting. sportal.it

Chiellini a gamba tesa su Pessina: il capitano della Juve il primo ammonito della finale - Intervento a gamba testa di Giorgio Chiellini su Matteo Pessina e primo cartellino giallo della finale di Coppa Italia. m.tuttomercatoweb.com

In questi giorni Susanna Nicchiarelli (Chiara, Miss Marx, Nico, 1988) è al lavoro su Giorni Felici, il suo nuovo film tratto dall'omonimo fumetto di ZUZU pubblicato da Coconino Press. Nel cast: Carlotta Gamba, Riccardo Scamarcio e Bruno Orlando. Giorni felici è x.com

