Ausl FdI solleva dubbi sui requisiti | Non risulta nell’elenco degli idonei
Verificare se il nuovo direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma abbia tutti i titoli per ricoprire l'incarico. A chiederlo, in un'interrogazione in Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, è Priamo Bocchi (FdI) che ricorda come "il 19 novembre 2025 scorso si è dimesso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
