Chiuso l' ascensore del Monte Echia | messa in sicurezza del costone

L’ascensore del Monte Echia è stato chiuso questa mattina, 30 dicembre 2025, per interventi di sicurezza. L’intervento mira a completare le operazioni di disgaggio e a rimuovere eventuali pietre instabili nel costone. La chiusura temporanea garantisce la sicurezza delle operazioni e la prevenzione di eventuali rischi. Si prevede che i lavori si concludano nel minor tempo possibile, ripristinando successivamente il servizio.

Chiuso stamattina, 30 dicembre 2025, l'ascensore del Monte Echia. L'impianto è stato fermato per consentire gli ultimi interventi di messa in sicurezza del costone: operai al lavoro per le operazioni di disgaggio, con la rimozione di eventuali pietre in bilico.

