Sulla facciata del plesso scolastico di Racale realizzato murale dedicato ad Angelo Vassallo

Sulla facciata del plesso scolastico di Racale, in via Piemonte, è stato recentemente realizzato un murale dedicato ad Angelo Vassallo. L’opera, visibile sulla facciata laterale, intende rendere omaggio alla figura del sindaco pescatore, noto per il suo impegno civile e la tutela ambientale. Questo intervento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e valorizzazione dei valori di legalità e responsabilità civica promossi dalla comunità locale.

RACALE – Come divulgato dall'infopoint di Racale sulla facciata laterale del plesso scolastico di via Piemonte del centro salentino è stato realizzato un grande murale dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, simbolo di legalità, tutela dell'ambiente e impegno civile.

