Sulla facciata del plesso scolastico di Racale realizzato murale dedicato ad Angelo Vassallo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla facciata del plesso scolastico di Racale, in via Piemonte, è stato recentemente realizzato un murale dedicato ad Angelo Vassallo. L’opera, visibile sulla facciata laterale, intende rendere omaggio alla figura del sindaco pescatore, noto per il suo impegno civile e la tutela ambientale. Questo intervento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e valorizzazione dei valori di legalità e responsabilità civica promossi dalla comunità locale.

RACALE – Come divulgato dall’infopoint di Racale sulla facciata laterale del plesso scolastico di via Piemonte del centro salentino è stato realizzato un grande murale dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, simbolo di legalità, tutela dell’ambiente e impegno civile. L’opera, firmata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

sulla facciata del plesso scolastico di racale realizzato murale dedicato ad angelo vassallo

© Lecceprima.it - Sulla facciata del plesso scolastico di Racale realizzato murale dedicato ad Angelo Vassallo

Leggi anche: Il murale dedicato alle Olimpiadi sulla facciata del Niguarda

Leggi anche: Via Crispi, fantastiche creature sulla facciata del palazzo: ecco come è stato realizzato il graffito

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.