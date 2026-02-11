Telemarketing estero l’assedio agli italiani | come difendersi da chiamate moleste e numeri inafferrabili

Un numero crescente di italiani riceve chiamate moleste da numeri stranieri. Molti si sentono sopraffatti e non sanno come difendersi. Le telefonate arrivano senza invito e spesso sono impossibili da bloccare, lasciando gli utenti frustrati e preoccupati.

L'Assedio del Telemarketing Straniero: Come Proteggere il Proprio Numero. Un numero crescente di cittadini italiani si trova a fronteggiare un'ondata di chiamate telemarketing provenienti da numeri esteri, generando notevole fastidio e preoccupazione. La situazione, segnalata da molti utenti, si concentra sulla ricezione di continue sollecitazioni commerciali da parte di operatori che spesso utilizzano prefissi insoliti, rendendo difficile l'identificazione e la successiva segnalazione. La crescente difficoltà nel difendersi da queste pratiche moleste spinge molti a cercare soluzioni per bloccare efficacemente queste chiamate indesiderate.

