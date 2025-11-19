Telemarketing stop a finti numeri mobili Ma le chiamate moleste finiranno?

(Adnkronos) – Oggi entra in vigore lo stop alle chiamate commerciali provenienti dai finti numeri mobili italiani. Ma i call center aggressivi e le chiamate moleste finiranno davvero di disturbarci a ogni ora? È la fine delle chiamate moleste a tutte le ore? Potremmo finalmente smettere di preoccuparci quando riceviamo una chiamata, temendo che sia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com