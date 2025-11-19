Telemarketing stop a finti numeri mobili Ma le chiamate moleste finiranno?
(Adnkronos) – Oggi entra in vigore lo stop alle chiamate commerciali provenienti dai finti numeri mobili italiani. Ma i call center aggressivi e le chiamate moleste finiranno davvero di disturbarci a ogni ora? È la fine delle chiamate moleste a tutte le ore? Potremmo finalmente smettere di preoccuparci quando riceviamo una chiamata, temendo che sia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Parte da oggi il nuovo stop deciso dall'Agcom alle telefonate 'selvagge' del telemarketing. Si fermeranno le chiamate commerciali ad ogni ora del giorno? I consumatori sono perplessi. Ecco il punto della situazione #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Parte da oggi il nuovo stop deciso dall'Agcom alle telefonate 'selvagge' del telemarketing. Si fermeranno le chiamate commerciali ad ogni ora del giorno? I consumatori sono perplessi. Ecco il punto della situazione #ANSA Vai su X
Telemarketing, stop a finti numeri mobili. Ma le chiamate moleste finiranno? - Il presidente di Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona avvisa: 'Si tratta solo di un piccolo passettino in avanti' ... Lo riporta adnkronos.com
Telemarketing, stop ai finti numeri di cellulare italiani: dal 19 novembre blocco delle chiamate. Cosa cambia davvero - Codacons: «Il settore del telemarketing genera un giro d’affari da 3 miliardi di euro annui in Italia, con 2. Riporta italiaoggi.it
Da oggi il nuovo stop al telemarketing selvaggio. Funzionerà? - Secondo blocco Agcom alle chiamate "selvagge": la stretta si allarga ai falsi numeri mobili. Lo riporta avvenire.it