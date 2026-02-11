Rimini riparte con nuove assunzioni e bonus bebè. Teddy, conosciuto come il

C’è una Rimini che non smette di sognare e che, nel nome del suo fondatore Vittorio Tadei, continua a sfidare le burrasche del mercato globale. Il Gruppo Teddy, il colosso dell’abbigliamento che da decenni porta un pezzo di Romagna in oltre 80 Paesi con i marchi Terranova, Calliope e Rinascimento, ha presentato la rotta per il 2026. Un piano che profuma di crescita e di forte radicamento locale: 115 nuove aperture e 260 assunzioni totali, con un cuore che batte forte tra Rimini, Gatteo e Bologna. Per il nostro territorio, la notizia più rilevante riguarda i 60 nuovi inserimenti previsti proprio nelle sedi centrali, con un focus specifico sulle figure legate all’analisi dei dati, professioni del futuro che troveranno casa qui, a pochi passi dall’Adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teddy, il "Sogno" mette le ali. Nuove assunzioni e bonus bebè

