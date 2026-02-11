Teddy il Sogno mette le ali Nuove assunzioni e bonus bebè
Rimini riparte con nuove assunzioni e bonus bebè. Teddy, conosciuto come il
C’è una Rimini che non smette di sognare e che, nel nome del suo fondatore Vittorio Tadei, continua a sfidare le burrasche del mercato globale. Il Gruppo Teddy, il colosso dell’abbigliamento che da decenni porta un pezzo di Romagna in oltre 80 Paesi con i marchi Terranova, Calliope e Rinascimento, ha presentato la rotta per il 2026. Un piano che profuma di crescita e di forte radicamento locale: 115 nuove aperture e 260 assunzioni totali, con un cuore che batte forte tra Rimini, Gatteo e Bologna. Per il nostro territorio, la notizia più rilevante riguarda i 60 nuovi inserimenti previsti proprio nelle sedi centrali, con un focus specifico sulle figure legate all’analisi dei dati, professioni del futuro che troveranno casa qui, a pochi passi dall’Adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Vittorio Tadei
Sociale, pubblicato il bando del Bonus mamma e bebè: tutte le info utili
È stato pubblicato il bando del Bonus Mamma e Bebè 2025, un sostegno economico destinato ai neogenitori.
Poggio Imperiale guarda al futuro: ecco il 'Bonus Bebè' comunale che sostiene le attività del territorio
Il Comune di Poggio Imperiale ha istituito il ‘Bonus Bebè’, un sostegno economico rivolto alle famiglie in occasione della nascita o dell’adozione di un bambino.
Ultime notizie su Vittorio Tadei
Argomenti discussi: Teddy, il Sogno mette le ali. Nuove assunzioni e bonus bebè.
Teddy, il sogno da New York del bambino di 5 anni: «Da grande, voglio essere un gondoliere»NEW YORK - «Quando sarò grande, vorrò fare il gondoliere». Teddy ha solo 5 anni ma le idee chiare. Un sogno che non lascerebbe molto a bocca aperta se a desiderarlo fosse un bambino residente a ... ilgazzettino.it
40 ore di puro relax e passione! La nuova Candela Profumata Teddy Bear è il modo più dolce per rompere il ghiaccio e scaldare l'atmosfera. Vuoi trasformare San Valentino in un sogno ad occhi aperti Abbinala al Set di 10 Bath Bombs: si scioglieranno n - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.