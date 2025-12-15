Sociale pubblicato il bando del Bonus mamma e bebè | tutte le info utili

È stato pubblicato il bando del Bonus Mamma e Bebè 2025, un sostegno economico destinato ai neogenitori. Questa iniziativa mira a facilitare l’acquisto di beni di prima necessità per la nascita e la maternità, offrendo un contributo una tantum. Di seguito tutte le informazioni utili per presentare la domanda e usufruire del beneficio.

Pisa, 15 dicembre 2025 – Pubblicato il bando per richiedere il contributo una tantum "Bonus Mamma e Bebè 2025", pensato per supportare i neogenitori nell'acquisto di beni di prima necessità per la nascita e la maternità. Da ieri 10 dicembre fino al 16 gennaio 2026, i residenti del Comune potranno presentare domanda per accedere a questa misura di sostegno. Il contributo sarà assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili che quest'anno ammontano a 105mila euro, salvo eventuali ulteriori incrementi. Ogni beneficiario potrà ricevere fino a un massimo di 1.500 euro, spendibili entro il 31 dicembre 2026 presso farmacie ed esercizi commerciali aderenti.

