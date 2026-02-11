Tatuaggio incastra spacciatore di soldi falsi

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno smascherato un giro di soldi falsi nella zona di Fabriano e Sassoferrato. Durante i controlli, hanno arrestato un uomo che aveva tatuato un messaggio sul corpo, usato per incastrare un spacciatore di banconote false. L’operazione è partita da un’indagine accurata e si è conclusa con il fermo dell’uomo e il sequestro di valuta contraffatta.

Fabriano e Sassoferrato nella morsa dell'Arma: raggiri sventati grazie a controlli mirati e intuito investigativo. Tradito da un tatuaggio lo spacciatore di banconote false, mentre tornano in Campania i "professionisti" dei colpi agli anziani. La rete di protezione tessuta dai carabinieri sul territorio dell'entroterra si è dimostrata, ancora una volta, una barriera invalicabile per i criminali "in trasferta". Tra Fabriano e Sassoferrato, la vigilanza attiva ha trasformato quello che doveva essere un weekend di raggiri in un lunedì di denunce e fogli di via. A Sassoferrato è stato un tatuaggio impresso sul collo il dettaglio indelebile a incastrare un ventenne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti, che venerdì scorso aveva pensato di 'ripulire' una banconota falsa da 50 euro al bar dello Sport.

