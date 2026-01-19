carabinieri in azione arrestato spacciatore con cocaina e soldi

I Carabinieri di Viareggio hanno eseguito un intervento che ha portato all’arresto di un uomo per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Durante l’operazione, è stata anche denunciata una seconda persona irregolare sul territorio nazionale. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione dei fenomeni di illegalità.

Un intervento rapido e risolutivo dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viareggio ha portato all’arresto di un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e alla denuncia di un secondo soggetto irregolare sul territorio nazionale. La pattuglia della sezione radiomobile, impegnata nei quotidiani servizi di controllo del territorio, è intervenuta con tempestività e professionalità a seguito di una segnalazione al 112. I militari hanno individuato i due uomini nei pressi di un bar in via di Montramito, procedendo a un controllo accurato. Grazie alla scrupolosità dell’azione operativa, uno dei due, un trentaquattrenne straniero, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 2 grammi e di oltre mille euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

