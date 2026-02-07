Viavai di ragazzi in un palazzo spacciatore arrestato | in casa soldi e tanta droga

Un continuo passaggio di ragazzi in un palazzo ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Dopo un’indagine, gli agenti hanno arrestato uno spacciatore, trovandogli in casa una grande quantità di droga e soldi. La scena si ripete da settimane, con ingressi e uscite rapide che fanno sospettare un’attività illegale in corso. Ora, con l’arresto, si spera di mettere fine a questa situazione.

Un via vai continuo di ragazzi, ingressi rapidi, uscite altrettanto veloci. Un movimento che non passa inosservato e che accende un campanello d'allarme. È da lì che prende forma l'operazione che, nei giorni scorsi, ha portato all'arresto di un giovane dell'Alto Garda per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Riva, impegnati in servizi mirati di controllo del territorio, avevano notato da tempo un'attività sospetta attorno a uno stabile della zona. Dopo alcuni riscontri, è scattata la decisione di intervenire con una perquisizione domiciliare.

