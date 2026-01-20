Carnevale 2026 dal 12 al 17 febbraio | tutte le date da Giovedì Grasso alle Ceneri

Il Carnevale 2026 si terrà dal 12 al 17 febbraio, coprendo il periodo da Giovedì Grasso alle Ceneri. È un momento tradizionale di festeggiamenti, maschere e convivialità che segue le festività natalizie. Questa ricorrenza rappresenta un’opportunità per vivere tradizioni locali e partecipare a eventi dedicati, segnando un passaggio tra l’inverno e la primavera. Di seguito, tutte le date e le principali iniziative del Carnevale 2026.

Non appena finisce il periodo natalizio, sono in molti a pensare subito al Carnevale, pregustando già l’idea di mascherarsi e festeggiare tra coriandoli, stelle filanti e dolci tipici. Anche quest’anno le date del Carnevale dipendono da quella della Pasqua, che nel 2026 cadrà il 5 aprile. Di conseguenza il periodo di Carnevale si concentrerà tutto nella prima metà di febbraio, offrendo un calendario ricco di appuntamenti per grandi e bambini. Ufficialmente il Carnevale inizia il giorno della domenica di Settuagesima, circa 70 giorni prima della domenica di Pasqua, e si conclude con il Martedì Grasso, che a sua volta precede il Mercoledì delle Ceneri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Carnevale 2026, tutte le date: quando inizia e quando finisce con il Martedì GrassoIl Carnevale 2026 si svolgerà tra febbraio e marzo, con date variabili a seconda del calendario e delle tradizioni locali, come il rito romano e quello ambrosiano.

Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Tutte le info da infanzia a secondaria [LO SPECIALE]Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare le iscrizioni per la prima classe dell'anno scolastico 20262027.

