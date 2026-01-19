Diviso tra la scuola e il lavoro a Lerici E una sorellina nata dieci giorni fa Baccano | Due famiglie distrutte

Zouhair Atif divise il suo tempo tra scuola e lavoro a Lerici, mentre pochi giorni fa è nata la sua sorellina. La sua vita, come quella di molte famiglie, è stata segnata da recenti eventi che hanno generato preoccupazione e tensione. Zouhair, che raramente si fermava ad Arcola, si spostava ogni giorno in autobus verso Spezia per frequentare le lezioni, vivendo un quotidiano fatto di impegni e responsabilità.

Zouhair Atif bazzicava poco Arcola. Durante la settimana scendeva ogni mattina in autobus verso Spezia per andare a scuola. Il sabato e la domenica si allungava fino a Lerici dove serviva ai tavoli di un ristorante per contribuire al bilancio familiare. Padre, madre, un fratello e tre sorelle minori, di cui la più piccola nata appena dieci giorni fa. La loro è una delle molteplici storie di migranti che hanno trovato nel territorio spezzino un luogo dove mettere radici e guardare al futuro. Arcola è ancora uno dei pochi comuni che mantiene locazioni a prezzi abbordabili e il 9 per cento della popolazione residente è composta da stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

