Tajani sicuro sul dl Ucraina | Vannacci ininfluente su voto fiducia

Oggi alla Camera si vota sul decreto Ucraina e il governo si mostra sicuro di passare. Il vicepremier Tajani, ospite a Sky, dice che Vannacci non ha molta influenza sul voto e che con lui è difficile collaborare. Tajani resta convinto che il decreto otterrà il via libera senza problemi.

“Non ci sono divisioni nel centrodestra, la fuoriuscita dei tre parlamentari non significa assolutamente nulla, sono ininfluenti alla Camera dal punto di vista del della maggioranza che avrà il suo voto di fiducia” sul decreto Ucraina. Lo ha detto il ministro degliEsteri, Antonio Tajani, ospite a Start su Sky Tg24. Il riferimento è al voto, atteso oggi alla Camera, sul dl Ucraina per l’invio di nuove armi al paese in guerra con la Russia, su cui il governo ha deciso di porre la questione di fiducia. I tre deputati che hanno seguito sull’ex generale Roberto Vannacci nel suo nuovo partito “Futuro Nazionale” sono invece Emanuele Pozzolo (ex FdI) e gli ex leghisti Rossano Sasso ed Edoardo Ziello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Meloni ha parlato con Crosetto e deciso di mettere la fiducia sul dl Ucraina.

Il governo italiano ha messo la fiducia sul decreto relativo al rifinanziamento delle armi all’Ucraina.

Argomenti discussi: Dl Ucraina, fiducia alla Camera e scontro politico; Dl Ucraina: Tajani, opposizione divisa, un po' di problemi li hanno loro; Escalation violenta, sinistra complice. Il governo spinge: Ora il dl sicurezza; Dl Sicurezza, Meloni alle opposizioni: Collaboriamo. Pd: Ci sia confronto in Parlamento sulle misure.

