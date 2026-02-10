Ucraina Governo pone la fiducia sul decreto Vannacci all’attacco della Lega | Nasconde voto di coscienza

Il governo italiano ha messo la fiducia sul decreto relativo al rifinanziamento delle armi all’Ucraina. La Lega si trova in difficoltà: alcuni suoi esponenti hanno seguito Vannacci, che ha attaccato i leghisti accusandoli di nascondere un voto di coscienza. È il primo scontro aperto tra la maggioranza e i transfughi che hanno deciso di appoggiare l’ex generale. La tensione sale nel momento in cui si discute di aiuti militari e di come il Parlamento si schiererà sulla questione.

(Adnkronos) – Il primo scontro tra la Lega e i transfughi che hanno seguito Roberto Vannacci si consuma sul terreno del rifinanziamento per le armi all'Ucraina. Oggi, martedì 10 febbraio, il governo con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha posto la questione di fiducia, sul decreto legge "contenente disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione.

