Meloni sente Crosetto e mette la fiducia sul dl Ucraina | Niente tribune a Vannacci Scossa al Mef

Meloni ha parlato con Crosetto e deciso di mettere la fiducia sul dl Ucraina. La premier ha anche chiarito che non ci sarà spazio per Vannacci nelle tribune. Intanto, al Mef scoppia il caso “gonzo” e il governo si prepara a una discussione dura sulla legge.

Contro i vannacciani il governo cambia strategia. Amendola, l’ex ministro degli Affari Europei del Pd: “Tra Vannacci e Kyiv, la premier manda la palla in tribuna". Intanto scoppia il caso. Il dirigente Stefano Di Stefano indagato con l’ipotesi di insider trading nella vicenda Mediobanca-Mps M5s, Avs e vannacciani contro l'invio delle armi a Kyiv. La corsa al pacifismo Vannacci si vanta, Meloni si blinda. Al Mef scoppia il caso “gonzo”. Il governo pone oggi la questione di fiducia sul Dl Ucraina. La decisione è presa da Meloni e Crosetto e serve a smascherare Vannacci. Il pensiero di Meloni è che “su Kyiv non bisogna dare tribune”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Nel recente Consiglio dei ministri, il disegno di legge sull’Ucraina è stato approvato in modo rapido, senza la presenza di due figure chiave come Salvini e Crosetto.

