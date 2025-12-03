Firenze Rocks 2026 annunciati i primi nomi | cantanti date e biglietti

Presentata l’edizione 2026 del Firenze Rocks, festival musicale pronto a infiammare l’estate italiana dal 12 al 14 giugno. Sul palco della Visarno Arena, headliner saranno Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure in una tre giorni all’insegna del rock e del pop. I biglietti e l’abbonamento per la kermesse completa saranno disponibili in prevendita tramite l’applicazione ufficiale a partire dalle ore 13 del 4 dicembre. La vendita libera scatterà il giorno successivo alla stessa ora sul sito della manifestazione oltre che sulle piattaforme Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Firenze Rocks 2026, annunciati i primi nomi: cantanti, date e biglietti

