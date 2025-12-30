Soldi ai medici veterinari per notturni e festivi | dal Comune l' alternativa alla clinica veterinaria H24

Il Comune di Foggia sta considerando un'alternativa alla clinica veterinaria H24, offrendo fondi ai medici veterinari per turni notturni e festivi. Questa proposta nasce dall'interessamento di cittadini e associazioni locali, tra cui Forum Ambientalista e Società Civile, che hanno ottenuto rassicurazioni in merito a nuove soluzioni per garantire la reperibilità veterinaria. L'iniziativa mira a migliorare il servizio senza ricorrere esclusivamente alle cliniche aperte 24 ore su 24.

