Soldi ai medici veterinari per notturni e festivi | dal Comune l' alternativa alla clinica veterinaria H24
Il Comune di Foggia sta considerando un'alternativa alla clinica veterinaria H24, offrendo fondi ai medici veterinari per turni notturni e festivi. Questa proposta nasce dall'interessamento di cittadini e associazioni locali, tra cui Forum Ambientalista e Società Civile, che hanno ottenuto rassicurazioni in merito a nuove soluzioni per garantire la reperibilità veterinaria. L'iniziativa mira a migliorare il servizio senza ricorrere esclusivamente alle cliniche aperte 24 ore su 24.
Potrebbe esserci una svolta in merito alla reperibilità veterinaria H24 nella città di Foggia, atteso che una delegazione di cittadini, tra cui i referenti delle due associazioni Forum Ambientalista e Società Civile, Fabrizio Cangelli e di Milly Pellegrini, hanno ottenuto rassicurazioni in tal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Rottamazione, Irpef, casa, famiglie, le misure della manovra. Congedo fino ai 14 anni dei figli. Flat tax al 15% per notturni e festivi
Leggi anche: Tasse «piatte» ai dipendenti, come cambia la busta paga con la flat tax su premi, festivi e notturni (e chi ci guadagna)
Più soldi a medici e infermieri, i dubbi dei sindacati: «Incentivi ai sanitari? Non bastano a frenare le dimissioni» - Centocinquanta milioni di euro per integrativi salariali per il personale sanitario nei reparti più sguarniti e nelle zone meno appetibili? corrieredelveneto.corriere.it
La Sanità ha trasformato i medici in burocrati, ottenendo un triplo risultato: generare frustrazione, usare risorse preziose e scarse in modo inefficiente, obbligarli a orari insostenibili. Il problema non si può risolvere “mettendo più soldi”. x.com
Mancano medici di base, le liste d’attesa si allungano, i servizi si allontanano dai territori: servono investimenti strutturali e scelte politiche vere, non annunci. Per questo motivo è bene ricordare al Presidente Stefani che le risorse non spese dai gruppi consiliar - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.