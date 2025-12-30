Soldi ai medici veterinari per notturni e festivi | dal Comune l' alternativa alla clinica veterinaria H24

30 dic 2025

Il Comune di Foggia sta considerando un'alternativa alla clinica veterinaria H24, offrendo fondi ai medici veterinari per turni notturni e festivi. Questa proposta nasce dall'interessamento di cittadini e associazioni locali, tra cui Forum Ambientalista e Società Civile, che hanno ottenuto rassicurazioni in merito a nuove soluzioni per garantire la reperibilità veterinaria. L'iniziativa mira a migliorare il servizio senza ricorrere esclusivamente alle cliniche aperte 24 ore su 24.

Potrebbe esserci una svolta in merito alla reperibilità veterinaria H24 nella città di Foggia, atteso che una delegazione di cittadini, tra cui i referenti delle due associazioni Forum Ambientalista e Società Civile, Fabrizio Cangelli e di Milly Pellegrini, hanno ottenuto rassicurazioni in tal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

