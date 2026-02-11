Sdegno a Garbagnate | decine di svastiche disegnate fuori dalla scuola media Morante

Decine di svastiche sono state disegnate questa mattina sui muri esterni della scuola media Morante a Garbagnate. La scoperta ha suscitato rabbia tra insegnanti, genitori e studenti. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri per le indagini. La polizia sta cercando di capire chi abbia compiuto questo gesto vandalico e perché. La scuola ha espresso il suo sdegno e ha annunciato che rafforzerà le misure di sicurezza. Nei prossimi giorni, si aspettano anche iniziative di condanna da parte delle autorità locali.

Garbagnate (Milano), 11 febbraio 2026 – Un imbrattamento odioso, specie se fatto all’esterno di un edificio dove si fa educazione e istruzione. È successo ieri a Garbagnate Milanese, dove, sulla recinzione della scuola media Morante, sono apparse delle svastiche. "Un fatto deprecabile come gesto (imbrattare una struttura pubblica, tanto più grave trattandosi di una scuola), e come contenuti (il richiamo a una delle pagine più vergognose della Storia mondiale)”, commenta il sindaco Daniele Davide Barletta. “Un luogo di cultura e di formazione trasformato in vetrina di icone che evocano periodi aberranti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sdegno a Garbagnate: decine di svastiche disegnate fuori dalla scuola media Morante Approfondimenti su Garbagnate Milano Decine di persone in coda per l’ultimo saluto a Valentino: fiori e folla fuori dalla camera ardente – Video Decine di persone si sono riunite in fila per rendere omaggio a Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni. Auto fuori strada o bloccate dalla neve: decine di interventi dei vigili del fuoco nell’Aretino Nelle ultime ore, i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in numerosi casi di auto fuori strada o bloccate dalla neve.

