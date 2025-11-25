La Superlega pronta a far causa alla UEFA | richiesta di risarcimento per 4,5 miliardi di euro

La Super League porta l’UEFA in tribunale: chiesti oltre 4,5 miliardi e il riconoscimento ufficiale della nuova competizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Risultati della 7° giornata di campionato Superlega Credem Banca Chi vi ha sorpreso di più? #pallavolistibrutti #alzalignoranza #volley #volleyball #pallavolo - facebook.com Vai su Facebook

SECONDO SET Pronta reazione di Verona, che pareggia i conti #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Volley #Volleyball Vai su X

La Superlega pronta a far causa alla UEFA: richiesta di risarcimento per 4,5 miliardi di euro - La Super League porta l’UEFA in tribunale: chiesti oltre 4,5 miliardi e il riconoscimento ufficiale della nuova competizione ... Lo riporta fanpage.it

Superlega, altro successo in tribunale. E il Real è pronto a fare causa - La Superlega non gode di grande salute, però continua ad accumulare successi giudiziari nella sua battaglia contro il monopolio di Uefa e Fifa. gazzetta.it scrive

Superlega, il Tribunale di Madrid dà ragione al Real: "La Uefa ha abusato di posizione dominante" - Un nuovo capitolo è stato scritto oggi dal Tribunale di Madrid, che ha di fatto dato ragione al Real Madrid di Florentino Perez, ... corrieredellosport.it scrive