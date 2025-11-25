La Superlega pronta a far causa alla UEFA | richiesta di risarcimento per 4,5 miliardi di euro

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Super League porta l’UEFA in tribunale: chiesti oltre 4,5 miliardi e il riconoscimento ufficiale della nuova competizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

superlega pronta far causaLa Superlega pronta a far causa alla UEFA: richiesta di risarcimento per 4,5 miliardi di euro - La Super League porta l’UEFA in tribunale: chiesti oltre 4,5 miliardi e il riconoscimento ufficiale della nuova competizione ... Lo riporta fanpage.it

Superlega, altro successo in tribunale. E il Real è pronto a fare causa - La Superlega non gode di grande salute, però continua ad accumulare successi giudiziari nella sua battaglia contro il monopolio di Uefa e Fifa. gazzetta.it scrive

Superlega, il Tribunale di Madrid dà ragione al Real: "La Uefa ha abusato di posizione dominante" - Un nuovo capitolo è stato scritto oggi dal Tribunale di Madrid, che ha di fatto dato ragione al Real Madrid di Florentino Perez, ... corrieredellosport.it scrive

