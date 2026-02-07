Il Barcellona si ritira dal progetto della Superlega Europea

Il Barcellona ha deciso di uscire dal progetto della Superlega Europea. La squadra catalana ha comunicato ufficialmente il suo ritiro, lasciando il gruppo che aveva suscitato molte polemiche e opposizioni. La notizia arriva dopo settimane di incertezze e discussioni interne, e mette fine a ogni possibilità di coinvolgimento del club in questa iniziativa.

Sito inglese: Il Barcellona ha annunciato il ritiro dal controverso progetto della Superlega Europea. Un totale di 12 club inizialmente si sono iscritti per formare la lega separatista nel 2021, comprese le squadre della Premier League Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United e Tottenham. Tuttavia, tutti e sei i club della massima serie inglese si ritirarono rapidamente dal progetto a seguito della reazione dei tifosi. La Juventus è diventata il decimo club a ritirarsi dalla proposta nel giugno 2024, con il Barça che ha seguito l'esempio sabato e ha lasciato i rivali della Liga, il Real Madrid, come l'unico club ancora impegnato nel progetto.

Superlega, il Barcellona si ritira dal progetto: è ufficiale. Resta solo il Real Madrid. La Superlega europea perde un altro pezzo, forse quello decisivo. Dopo anni di resistenze, ripensamenti e battaglie legali, anche il Barcellona ha deciso di tirarsi fuori dal progetto che nel 2021 ave...

Superlega, il Barcellona si ritira dal progetto. Resta solo il Real Madrid. In un comunicato ufficiale, il club catalano ha annunciato il ritiro dal progetto Superlega, in cui ora resta solo il Real Madrid di Florentino Perez. Cinque anni fa, l'annuncio della nascita di una n...

