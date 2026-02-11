Superlega anche il Real Madrid si tira fuori Cosa succede ora e cosa cambia dopo la fine del progetto | lo scenario

Dopo quasi sei anni di polemiche e tentativi di creare una nuova competizione, il Real Madrid ha deciso di uscire ufficialmente dalla Superlega. La notizia arriva in un momento di grande tensione nel calcio europeo, con molti club che si sono ormai distanziati dal progetto. Ora si apre uno scenario nuovo, che potrebbe cambiare le carte in tavola e influenzare il futuro delle competizioni internazionali.

Superlega, il progetto è fallito!/ Si ritira anche il Real Madrid (11 febbraio 2026)Quella di oggi è una giornata ricca di notizie inaspettate nel mondo del calcio, dopo i due esoneri di Roberto De Zerbi e Thomas Franck, infatti è stato reso noto dalla UEFA e dal Real Madrid che il c ... ilsussidiario.net

Superlega: chiuse le cause legali, Uefa e Real Madrid trovano l’accordoL'ultimo club a sfilarsi dalle bagarre della Superlega nei giorni scorsi è stato il Barcellona. Nella lunga ed estenuante contesa, anche legale con l'Uefa, il governo del calcio europeo, era rimasto ... tg.la7.it

L’accordo Real Madrid-UEFA fa calare il sipario sulla Superlega 1759 giorni dopo l'annuncio: cosa succede ora x.com

Barcellona prima e Real Madrid oggi escono di fatto dalla Superlega, chiudendo definitivamente il progetto nato nel 2021. Dopo anni di tensioni, il Barça ha scelto di riallinearsi con UEFA e competizioni europee, ritenendo il progetto ormai non più sostenibile. - facebook.com facebook