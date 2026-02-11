Gli sportivi si preparano a vivere un momento importante alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La gara di SuperG maschile si svolgerà sulla pista Stelvio, pronta a mettere alla prova gli atleti della velocità. Gli orari e la programmazione TV sono già ufficiali, così come lo streaming online. Gli appassionati sono in attesa di vedere chi salirà sul podio, con la pista che si preannuncia spettacolare e piena di emozioni.

Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 costruiscono una tappa decisiva per gli specialisti della velocità, con la pista Stelvio pronta ad accogliere il SuperG maschile alle ore 11:30. L’Italia arriva all’appuntamento con la conferma di una leadership significativa in discesa e con l’obiettivo di accrescere il medagliere attraverso una prova che esige rapidità, tecnica e lucidità di esecuzione. La manifestazione propone una sfida articolata tra linee impegnative e condizioni che premiano l’esperienza dei velocisti. Tra i protagonisti spiccano Giovanni Franzoni, fresco argento in discesa e determinato a replicare una performance di alto livello, e Dominik Paris, pronto a centrarsi su una seconda medaglia olimpica a distanza di pochi giorni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - SuperG maschile Olimpiadi 2026: orari, programmazione TV, streaming e ordine di partenza

Approfondimenti su SuperG Milano Cortina2026

Il superG maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgerà sulla pista Stelvio di Bormio.

Oggi si tiene il superG maschile di sci alpino alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su SuperG Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Pettorali di partenza del Super G maschile dell'11 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; A che ora partono Franzoni e Paris nel SuperG maschile? Startlist e favoriti; Quando tornano in gara Paris e Franzoni? C’è la combinata prima del superG; Sci alpino domani 11 febbraio: super G maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario superG maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaLe Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 propongono l'ultima fatica per gli specialisti delle discipline veloci. La pista Stelvio ospita infatti il ... oasport.it

Startlist superG maschile, Olimpiadi 2026 Bormio: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiMercoledì 11 febbraio, a Bormio (Italia), si assegnerà un altro titolo dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma il ... oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci alpino: a che ora e dove vedere in tv il superG maschile con Franzoni e Paris - facebook.com facebook

Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com