Il superG maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgerà sulla pista Stelvio di Bormio. La gara è prevista in un orario che sarà comunicato nelle prossime ore, e sarà possibile seguirla in diretta TV o streaming. Gli atleti sono pronti a scendere in pista, mentre gli appassionati aspettano di scoprire chi salirà sul podio.

Il superg maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è in programma sulla pista Stelvio di Bormio. L’evento si svolge mercoledì 11 febbraio e prende il via alle ore 11.30. La manifestazione mette a confronto atleti italiani con contendenti internazionali, offrendo una prova di velocità cruciale prima delle discipline tecniche che chiuderanno la rassegna a cinque cerchi. La gara si concentra sui riflessi di linea e sulla gestione della velocità in una cornice protagonista per i Giochi. In casa azzurra, Giovanni Franzoni e Dominik Paris tornano in pista dopo le medaglie ottenute nella discesa libera, mentre Mattia Casse e Christof Innerhofer rappresentano la quota di esperienza e freschezza indispensabile per la prestazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - SuperG maschile Olimpiadi 2026: orari TV e streaming

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la discesa libera maschile apre ufficialmente le competizioni di sport invernali.

A Milano Cortina 2026, la gara di combinata a squadre maschile si prepara a sorprendere gli spettatori.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Paura per Vonn a Crans Montana, gara cancellata | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Quando gareggia Franzoni in discesa e superG? Date, orari e dove vederlo; Sci alpino domani 11 febbraio: super G maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Sci alpino: che succede al corpo e agli sci nelle gare delle Olimpiadi invernali; Quando tornano in gara Paris e Franzoni? C’è la combinata prima del superG.

Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla sprint maschile, storia, attualità, medaglieIl quarto dei dodici titoli conferiti dallo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è rappresentato dalla sprint maschile, ... oasport.it

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi: occhi puntati sulla pattinatrice Francesca Lollobrigida, nipote di GinaIn programma anche le partite del turno preliminare di hockey su ghiaccio femminile (l’Italia gioca alle 14.40), le gare nel team event di pattinaggio di figura e le prime due run individuali di ... iodonna.it

Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com

PAROLA D’ORDINE: VELOCITÀ Il 66° podio in Coppa del Mondo di sci alpino di Sofia Goggia, seconda in superG… Come Dominik Paris nella discesa libera maschile! Che weekend a Crans-Montana! Riviviamolo insieme adesso perché poi… arriva facebook