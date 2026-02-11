SuperG maschile in diretta | Odermatt favorito Franzoni lo sfida Orari e pettorali

Oggi a Bormio si tiene la presentazione della startlist del superG maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La gara è fissata per le 11, con Odermatt che parte come favorito e Franzoni pronto a sfidarlo. I pettorali e gli orari sono stati annunciati, e gli atleti si preparano a scendere in pista.

La presentazione della startlist del superG maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si svolge a Bormio, con la gara programmata per le ore 11.30. L'attenzione è centrata sui pettorali di partenza e sulla composizione della gara, che vede la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni e diverse gerarchie di disciplina. La competizione vedrà al via 42 atleti rappresentanti di 21 Paesi. Tra i nomi in evidenza figurano gli azzurri in corsa per i pettorali di partenza, tra cui i seguenti: Christof Innerhofer al pettorale 4, Giovanni Franzoni al pettorale 9, Dominik Paris al pettorale 13 e Mattia Casse al pettorale 17.

