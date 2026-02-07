LIVE Sci alpino Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | Odermatt favorito ma Franzoni e Paris lo sfidano! La startlist

Questa mattina a Bormio si tiene la discesa maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Odermatt parte come favorito, ma Franzoni e Paris sono pronti a sfidarlo. La gara è stata appena avviata, e la tensione è palpabile tra gli atleti che cercano di conquistare il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist della discesa maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa maschile in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.30, ci saranno 36 atleti da 17 Paesi. In casa Italia saranno quattro gli azzurri al via della gara odierna sui 36 partenti: salvo interruzioni o ritardi, Giovanni Franzoni partirà con l' 11 alle 11.55.50, Dominik Paris col 12 alle 11.58.35, Mattia Casse col 14 alle 12.

