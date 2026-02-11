SuperG | Franzoni sesto Paris perde uno sci e cade Giù dal podio del biathlon Debutta l' Italia maschile dell' hockey contro la Svezia

La gara di sci alpino si conclude senza grandi sorprese per l’Italia. Franzoni si ferma al sesto posto, mentre Paris perde uno sci e cade, facendosi scavalcare da altri concorrenti e finendo fuori dal podio del biathlon. È un risultato che lascia amaro in bocca, soprattutto alla luce delle aspettative. Nel frattempo, l’Italia maschile fa il suo debutto nell’hockey su ghiaccio contro la Svezia, una sfida difficile che mette alla prova la squadra. La 15 km di biathlon femminile si rivela combattuta come previsto, con Dorotea W

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.