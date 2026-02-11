SuperG | Franzoni sesto Paris perde uno sci e cade Giù dal podio del biathlon Debutta l' Italia maschile dell' hockey contro la Svezia

La gara di sci alpino si conclude senza grandi sorprese per l’Italia. Franzoni si ferma al sesto posto, mentre Paris perde uno sci e cade, facendosi scavalcare da altri concorrenti e finendo fuori dal podio del biathlon. È un risultato che lascia amaro in bocca, soprattutto alla luce delle aspettative. Nel frattempo, l’Italia maschile fa il suo debutto nell’hockey su ghiaccio contro la Svezia, una sfida difficile che mette alla prova la squadra. La 15 km di biathlon femminile si rivela combattuta come previsto, con Dorotea W

1. ORO Julia Simon (Fra) 41'15"62. ARGENTO Lou Jeanmonnot (Fra) 42'08"7 (+53"1)3. BRONZO Lora Hristova (Bul) 42'20"1 (+1'04"5)4. Vanessa Voigt (Ger) 42'33"0 (+1'17"4)5. Dorothea Wierer (Ita) 42'49"5 (+1'33"9)6. Camille Bened (Fra) 42'52"3 (+1'36"7)7. Lea Meier (Svi) 42'53"0 (+1'37"4)8. Janina Hettich-Walz (Ger) 43'18"9 (+2'03"3)9. Linn Gestblom (Sve) 43'28"2 (+2'12"6)10. Franziska Preuss (Ger) 43'35"5 (+2'19"9)11. Tereza Vinklarkova (Cze) 43'36"2 (+2'20"6)12. Anna Magnusson (Sve) 43'39"9 (+2'24"3)13. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa mattina le gare di sci alpino non hanno sorriso agli azzurri.

Oggi sulle montagne italiane sono arrivate notizie di delusione per lo sci alpino.

