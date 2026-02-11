SuperG | Franzoni sesto Paris perde uno sci e cade Giù dal podio del biathlon Debutta l' Italia maschile dell' hockey contro la Svezia
La gara di sci alpino si conclude senza grandi sorprese per l’Italia. Franzoni si ferma al sesto posto, mentre Paris perde uno sci e cade, facendosi scavalcare da altri concorrenti e finendo fuori dal podio del biathlon. È un risultato che lascia amaro in bocca, soprattutto alla luce delle aspettative. Nel frattempo, l’Italia maschile fa il suo debutto nell’hockey su ghiaccio contro la Svezia, una sfida difficile che mette alla prova la squadra. La 15 km di biathlon femminile si rivela combattuta come previsto, con Dorotea W
1. ORO Julia Simon (Fra) 41'15"62. ARGENTO Lou Jeanmonnot (Fra) 42'08"7 (+53"1)3. BRONZO Lora Hristova (Bul) 42'20"1 (+1'04"5)4. Vanessa Voigt (Ger) 42'33"0 (+1'17"4)5. Dorothea Wierer (Ita) 42'49"5 (+1'33"9)6. Camille Bened (Fra) 42'52"3 (+1'36"7)7. Lea Meier (Svi) 42'53"0 (+1'37"4)8. Janina Hettich-Walz (Ger) 43'18"9 (+2'03"3)9. Linn Gestblom (Sve) 43'28"2 (+2'12"6)10. Franziska Preuss (Ger) 43'35"5 (+2'19"9)11. Tereza Vinklarkova (Cze) 43'36"2 (+2'20"6)12. Anna Magnusson (Sve) 43'39"9 (+2'24"3)13. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondimenti su SuperG Paris
Le gare di oggi | SuperG, delusione Italia: Franzoni sesto, Paris perde uno sci e cade. Attesa per il biathlon femminile
Questa mattina le gare di sci alpino non hanno sorriso agli azzurri.
Le gare di oggi | SuperG, delusione Italia: Franzoni sesto, Paris perde uno sci e cade. In corso la 15 km di biathlon femminile
Oggi sulle montagne italiane sono arrivate notizie di delusione per lo sci alpino.
Ultime notizie su SuperG Paris
Argomenti discussi: Biathlon individuale donne, niente podio per le azzurre; LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli azzurri male al Super G: cade Dominik Paris. Presente Sergio Mattarella. Gli aggiornamenti; Franzoni secondo e Paris quinto nella prova della libera di Milano Cortina: primo assaggio di Olimpiadi; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, delusione Italia nel SuperG. Biathlon femminile: niente podio per Wierer.
Von Allmen re olimpico: terzo oro Franzoni solo sesto, Paris cadeOlimpiadi Milano-Cortina: lo svizzero dopo le vittorie in discesa e combinata trionfa anche nel SuperG. Delusione per gli azzurri ... panorama.it
SuperG di Bormio, Franzoni solo sestoDopo l’argento in discesa libera il bresciano non si ripete: fuori dal podio. Male Dominik Paris che cade dopo sei porte. Vince lo svizzero Von Allmen ... rainews.it
Nel SuperG Franzoni si inchina al Superman dei Giochi: terzo oro per von Allmen, come Sailer e Killy x.com
Olimpiadi Milano Cortina | È l’ora del SuperG: Franzoni sfida Svizzera e Austria Il fuoriclasse di Manerba del Garda @giofranzi è tra i favoriti: scenderà con il pettorale numero 9 e ad attenderlo a valle ci sono tutta la famiglia e il fan club. Per sostenere SuperGi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.