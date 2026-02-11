Oggi sulle montagne italiane sono arrivate notizie di delusione per lo sci alpino. Franzoni si posizione sesta nel SuperG, ma Paris perde uno sci e cade. Nel frattempo, si svolge la 15 km di biathlon femminile, con le atlete italiane pronte a cercare di risollevare il morale.

Partita la gara a cui partecipano le nostre Lisa Vittozzi e Dorotea Wierer Il norvegese Jens Luras Ortebro ha vinto la combinata nordica davanti all'austriaco Lamparter (argento) e al finlandese Hirvonen (bronzo). L'azzurro Samuel Costa è tredicesimo. Gli altri azzurri Aaron Kostner e Alessandro Pittin sono rispettivamente sedicesimo e 19esimo. In corso la prova di fondo della combinata nordica. Samuel Costa è al momento quindicesimo. L'altro azzurro Aaron Kostner è 19esimo (Flavio Vanetti) Primo pure in superG, sull'americano Ryan Cochran-Siegle e sul connazionale Marco Odermatt, Cannibale in fase se non di declassamento almeno di ridimensionamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Le gare di oggi | SuperG, delusione Italia: Franzoni sesto, Paris perde uno sci e cade. In corso la 15 km di biathlon femminile

Approfondimenti su Vittorio Vitazzi

Questa mattina le gare di sci alpino non hanno sorriso agli azzurri.

Oggi le gare di sci alpino si sono concluse senza grosse sorprese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vittorio Vitazzi

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard, dove vedere gli azzurri; Milano Cortina 2026, le gare di oggi: il programma, gli orari e dove vederle; Le gare di oggi: l'Italia team a caccia delle prime medaglie; Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, lunedì 9 febbraio.

Milano Cortina 2026, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard, dove vedere gli azzurriDove vedere le gare di oggi a Milano Cortina? Le gare saranno visibili su Rai 2 Hd (9-13, 13.15-20.30, 21-23) e Rai Sport Hd (13-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05). In streaming, competizioni ... adnkronos.com

Dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orariDa Eurosport alla Rai ecco dove vedere le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dalla cerimonia al calendario completo delle gare ... vogue.it

Olimpiadi invernali, le gare in diretta: attesa per Franzoni e Paris nel SuperG x.com

Milano Cortina 2026 Giornata pienissima di gare: SuperG, biathlon, halfpipe, curling e doppio slittino Occhi puntati anche su Italia nel curling e nell’hockey Programma completo in grafica #MilanoCortina2026 #Skimania #OlimpiadiInvernali #It - facebook.com facebook