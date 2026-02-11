Le gare di oggi | SuperG delusione Italia | Franzoni sesto Paris perde uno sci e cade Attesa per il biathlon femminile

Questa mattina le gare di sci alpino non hanno sorriso agli azzurri. Franzoni ha chiuso al sesto posto nel SuperG, mentre Paris è caduto perdendo uno sci. La delusione è palpabile, ma l’attenzione ora si sposta sul biathlon femminile, dove Vittozzi e Wierer sono pronte a tentare di risollevare le sorti dello sport italiano.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.