Le gare di oggi | SuperG delusione Italia | Franzoni sesto Paris perde uno sci e cade Attesa per il biathlon femminile
Questa mattina le gare di sci alpino non hanno sorriso agli azzurri. Franzoni ha chiuso al sesto posto nel SuperG, mentre Paris è caduto perdendo uno sci. La delusione è palpabile, ma l’attenzione ora si sposta sul biathlon femminile, dove Vittozzi e Wierer sono pronte a tentare di risollevare le sorti dello sport italiano.
1. ORO Franjo von Allmen (Svi) 1'25"322. ARGENTO Ryan Cochran-Siegle (Usa) 1'25"45 (+0"13)3. BRONZO Marco Odermatt (Svi) 1'25"60 (+0"28)4. Nils Allegre (Fra) 1'25"63 (+0"31)5. Raphael Haaser (Aut) 1'25"89 (+0"57)6. Giovanni Franzoni (Ita) 1'25"95 (+0"63)7. Vincent Kriechmayr (Aut) 1'26"10 (+0"78)8. Fredrik Moeller (Nor) 1'26"12 (+0"80)9. Stefan Rogentin (Svi) 1'26"14 (+0"82)10. Alexis Monney (Svi) 1'26"22 (+0"90)11. Christof Innerhofer (Ita) 1'26"50 (+1"18)12. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1'26"51 (+1"19)13. Miha Hrobat (Slo) 1'26"53 (+1"21)
