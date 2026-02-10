Questa mattina a Bormio si svolge il superG maschile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli atleti affrontano la pista per conquistare il titolo olimpico, tra velocità e tecnica. La gara viene trasmessa in diretta TV e anche in streaming online. Gli azzurri scendono in pista con pettorali importanti, pronti a dare il massimo.

Il superG maschile delle olimpiadi milano cortina 2026 assegnerà un nuovo titolo olimpico nello sci alpino, in una prova che mette in palio velocità, tecnica e resistenza. la gara si svolge a bormio e mette di fronte una platea globale pronta a seguire ogni scatto di slancio e ogni curva stretta verso la medaglia. mercoledì 11 febbraio, a bormio (italia), la partenza è programmata per 11:30. saranno 42 atleti in rappresentanza di 21 paesi a confrontarsi per il titolo olimpico, in una cornice che mescola tradizione e sport a livello mondiale. tra i favoriti e i protagonisti italiani spiccano la presenza di quattro azzurri al cancelletto di partenza, pronti a dare il massimo in una disciplina che richiede versatilità tecnica e resistenza fisica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - SuperG maschile Bormio 2026: orari, diretta TV, streaming online e pettorali azzurri

Approfondimenti su SuperG Milano Cortina2026

Questa mattina a Bormio si sono aperti gli appuntamenti per la combinata maschile di sci alpino, in attesa della gara di lunedì 9 febbraio.

Domani a Bormio si svolge la combinata a squadre maschile di sci alpino, un altro evento che assegnerà un titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su SuperG Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Sci alpino domani 11 febbraio: super G maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Quando gareggia Franzoni in discesa e superG? Date, orari e dove vederlo; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: superG maschile, programma, streaming; Sci alpino: che succede al corpo e agli sci nelle gare delle Olimpiadi invernali.

Startlist superG maschile, Olimpiadi Bormio: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiMercoledì 11 febbraio, a Bormio (Italia), si assegnerà un altro titolo dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma il ... oasport.it

Quando parte Giovanni Franzoni nel superG delle Olimpiadi: n. di pettorale, orario, tvGiovanni Franzoni sarà uno dei grandi favoriti per la conquista delle medaglie nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in ... oasport.it

Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com

Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile - facebook.com facebook