SuperG maschile Bormio 2026 | orari diretta TV streaming online e pettorali azzurri

Questa mattina a Bormio si svolge il superG maschile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli atleti affrontano la pista per conquistare il titolo olimpico, tra velocità e tecnica. La gara viene trasmessa in diretta TV e anche in streaming online. Gli azzurri scendono in pista con pettorali importanti, pronti a dare il massimo.

Il superG maschile delle olimpiadi milano cortina 2026 assegnerà un nuovo titolo olimpico nello sci alpino, in una prova che mette in palio velocità, tecnica e resistenza. la gara si svolge a bormio e mette di fronte una platea globale pronta a seguire ogni scatto di slancio e ogni curva stretta verso la medaglia. mercoledì 11 febbraio, a bormio (italia), la partenza è programmata per 11:30. saranno 42 atleti in rappresentanza di 21 paesi a confrontarsi per il titolo olimpico, in una cornice che mescola tradizione e sport a livello mondiale. tra i favoriti e i protagonisti italiani spiccano la presenza di quattro azzurri al cancelletto di partenza, pronti a dare il massimo in una disciplina che richiede versatilità tecnica e resistenza fisica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

