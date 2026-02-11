Quando partono Laura Pirovano e le azzurre nel superG delle Olimpiadi a Cortina | n di pettorale orari esatti tv

Oggi alle 11, le atlete italiane scenderanno in pista per il superG femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Laura Pirovano sarà tra le prime a partire, con il pettorale numero 7. La gara si svolge sul monte Faloria, e la diretta tv sarà trasmessa su Rai 1. Le altre tre azzurre sono pronte a dare il massimo per conquistare una medaglia.

Quattro italiane parteciperanno al superG femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena giovedì 12 febbraio (ore 11.30) sulla pista Olympia delle Tofane. Sofia Goggia andrà a caccia del colpaccio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera, Federica Brignone cercherà di stupire dopo il brutto infortunio e il recupero miracoloso, Laura Pirovano avrà tutte le carte in regola per sognare dopo aver accarezzato il podio più volte, da non sottovalutare Elena Curtoni. Attenzione ai pettorali di partenza: Laura Pirovano ha pescato un eccellente numero 2, ideale per sfruttare al meglio una pista non rovinata e mettere pressione alle rivali; Federica Brignone ha ricevuto un dote un ottimo numero 6 (non poteva andarle meglio) e cercherà di attaccare con grinta; Sofia Goggia scatterà con un numero 9, nel cuore del sottogruppo delle migliori, e punterà a fare accendere il verde del riscontro cronometrico; Elena Curtoni chiuderà il quartetto tricolore con il numero 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

Laura Pirovano: Mi sono divertita tantissimo, Martina Peterlini può fare una grandissima garaLaura Pirovano chiude da terza la discesa della combinata a squadre femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un risultato, il suo, che a ... oasport.it

Per Laura Pirovano una beffa tremenda all'ultima curva, Blanc firma una magia nella sua terra davanti a GoggiaIl super-g di Crans-Montana è della 22enne vallesana, al primo trionfo in Coppa del Mondo in un luogo per lei davvero speciale, ma è incredibile quanto accaduto ... neveitalia.it

LA PROVA DI DISCESA VA IN ARCHIVIO Breezy Johnson fa registrare il miglior tempo. Dopo Ariane Raedler però c'è la nostra Laura Pirovano Le altre azzurre: Sofia Goggia è out, Nicole Delago 10ª e Nadia Delago 19ª Appuntamento alle 14:00 p - facebook.com facebook

UN ULTIMO SFORZO Sta per ricominciare la combinata a squadre femminile a Cortina! La coppia azzurra Laura Pirovano-Martina Peterlini riprende dal terzo posto! Con lo slalom si assegnano le medaglie! SI LOTTAAAAAAA #ItaliaTeam @Fisioffic x.com