SuperEnalotto | nel Sannio centrato un 5 da oltre 28mila euro

Anteprima24.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 11 dicembre, una vincita significativa è stata realizzata nel Sannio, dove è stato centrato un “5” da oltre 28 mila euro. La notizia porta entusiasmo tra i giocatori campani, confermando ancora una volta la fortuna che il gioco può regalare in questa regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il SuperEnalotto premia la Campania. Nell’estrazione di giovedì 11 dicembre centrato un “5” da 28.516,31 euro a Montesarchio, in provincia di Benevento, presso Caffè Mozart in via Annunziata Vecchia Variante, snc.   L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 12 dicembre, sale a 90,3 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

