SuperEnalotto | nel Sannio centrato un 5 da oltre 28mila euro
Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 11 dicembre, una vincita significativa è stata realizzata nel Sannio, dove è stato centrato un “5” da oltre 28 mila euro. La notizia porta entusiasmo tra i giocatori campani, confermando ancora una volta la fortuna che il gioco può regalare in questa regione.
Il SuperEnalotto premia la Campania. Nell'estrazione di giovedì 11 dicembre centrato un "5" da 28.516,31 euro a Montesarchio, in provincia di Benevento, presso Caffè Mozart in via Annunziata Vecchia Variante, snc. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 12 dicembre, sale a 90,3 milioni di euro.
