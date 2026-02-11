SuperEnalotto a Vigonza vinti più di ventimila euro

A Vigonza, nel Veneto, un fortunato giocatore ha vinto più di ventimila euro al SuperEnalotto. La notizia arriva dal concorso di martedì 10 febbraio 2026, e ancora una volta il gioco si conferma protagonista tra le vincite della regione.

Il SuperEnalotto sorride al Veneto. Nel concorso di martedì 10 febbraio 2026, come riporta Agipronews. Centrati tre "5" da 20.885,46 euro ciascuno, i primi due a Legnago, in provincia di Verona. L’altra vincita nel padovano, a Vigonza. Il fortunato ha giocato presso il Tabacchi Italia in via Bonaventura da Peraga, 45 A. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 12 febbraio, sale a 119,4 milioni di euro. PadovaOggi è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Salta il progetto di Leroy Merlin? Pozzi vede un'opportunità: «Recuperiamo il suo valore sociale» Report e il caso dell'allevamento Menesello.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

