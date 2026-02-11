Super Zes la Regione stanzia 200 milioni per finanziare gli investimenti delle aziende siciliane

La Regione Siciliana mette in campo 200 milioni di euro per rafforzare la Super Zes, il progetto che punta a far crescere le aziende dell’isola. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e mira a favorire investimenti e nuove opportunità di lavoro. Ora tocca alle imprese mettere a frutto questi fondi e creare un nuovo impulso all’economia locale.

La Regione Siciliana ha stanziato 200 milioni di euro per potenziare la Super Zes, un'iniziativa strategica per lo sviluppo economico dell'isola. La decisione, presa nel corso della seduta di giunta di ieri, mira a massimizzare i benefici derivanti dal credito d'imposta per gli investimenti aziendali, a seguito di un accordo con il governo nazionale. L'obiettivo è creare un ambiente più favorevole agli investimenti, ridurre la burocrazia e sostenere la crescita economica e l'occupazione in Sicilia. Un passo significativo per il futuro economico della Sicilia si è compiuto ieri, quando la giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 200 milioni di euro destinati alla Super Zes.

