Suo figlio e suo nipote hanno avuto un grave incidente servono soldi | falso carabiniere e avvocato truffano nonnina

Una truffa orchestrata da un falso carabiniere e un avvocato ha coinvolto una donna, convincendola che il suo figlio e il nipote fossero rimasti gravemente coinvolti in un incidente e che fosse necessario raccogliere fondi. La vittima, ingenua e preoccupata, è caduta nel raggiro, diventando così vittima di un inganno per ottenere soldi fraudolentemente.

"Suo figlio e suo nipote sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente stradale. È necessario affrontare le prime spese processuali, ci è stato detto che lei li può aiutare". Queste, grosso modo, le parole che una pensionata ottantottenne si è sentita dire al telefono da colui che s'è.