Suo nipote ha avuto un incidente | finti Carabinieri in azione

È importante conoscere e riconoscere le truffe più comuni, come quella dei falsi Carabinieri che segnalano incidenti per ingannare le persone. Recentemente, a Capriglia Irpina, il sindaco Nunziante Picariello ha avvisato la comunità di un tentativo di truffa di questo tipo. Informarsi e mantenere una certa prudenza può aiutare a proteggersi da queste situazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora un tentativo di truffa ai danni di una famiglia irpina. A segnalarlo è stato il sindaco di Capriglia Nunziante Picariello, che attraverso un post pubblico ha voluto mettere in guardia l’intera comunità da una pratica purtroppo già nota e sempre più diffusa. Secondo quanto riferito, i truffatori hanno utilizzato ancora una volta la cosiddetta “ truffa del finto carabiniere”: un uomo si è qualificato telefonicamente come maresciallo dei Carabinieri, raccontando di un presunto incidente stradale che avrebbe coinvolto il nipote della vittima. Con toni allarmanti, l’interlocutore ha poi richiesto una somma di denaro, sostenendo che fosse necessaria per evitare ulteriori guai giudiziari ai familiari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

