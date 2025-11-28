Umbria Libri si apre con la presentazione in carcere del libro di Donatella Stasio | Una scintilla di libertà e relazioni oltre la spersonalizzazione
Non capita spesso, per un giornalista, di poter varcare le porte di un carcere, e ancor più raro è farlo per assistere alla presentazione di un libro. Un evento culturale di questo tipo sembra quasi l’antitesi della spersonalizzazione che troppo spesso caratterizza questi luoghi. Va invece. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
AboutUmbria a Umbrialibri 2025! Domani presentazione di , l'ultimo numero di AboutUmbria Collection. Vi aspettiamo! - - – ` - facebook.com Vai su Facebook
Domenica 30 novembre a Umbria Libri Fabio Bacà presenterà il suo romanzo "L'era dell'Acquario". Ore 11. Vai su X
“UmbriaLibri“, tre giorni tutti da sfogliare a Terni Attesa per David Szalay. C’è la ’Chiamata alle Arti’ - "Sarà un’edizione visionaria caratterizzata da un’alta qualità e dal fatto di aver vinto alcune scommesse. Scrive msn.com
UmbriaLibri torna a Terni con 60 eventi: tra gli ospiti David Szalay, Fabrizio Bentivoglio e Wanda Marasco - Il neo vincitore del Booker Prize, David Szalay, la vincitrice del Premio Campiello 2025, Wanda Marasco, e ancora l’attore Fabrizio Bentivoglio, Nicoletta Verna, Donatella Stasio, Costantino D’Orazio, ... Come scrive umbria24.it
UmbriaLibri 2025 arriva a Terni, 60 eventi in tre giorni - UmbriaLibri 2025 arriva a Terni, da venerdì 28 fino a domenica 30 novembre, sono in programma 60 eventi tra la sede della bct - ansa.it scrive