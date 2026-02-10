Sanremo | Irina Shayk sul palco con Carlo Conti un tocco di glamour internazionale per il Festival

La supermodella Irina Shayk sale sul palco di Sanremo per la prima volta. Giovedì sera, l’ex top model russa affiancherà Carlo Conti durante la 76ª edizione del Festival, portando un tocco di glamour internazionale alla kermesse. La sua presenza crea già entusiasmo tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si prepara a una sorpresa di calibro internazionale: la supermodella russa Irina Shayk sarà co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston giovedì sera, affiancando Carlo Conti. L’annuncio, diffuso da fonti di informazione, introduce un elemento di glamour e attenzione mediatica inattesa per questa fase della kermesse musicale italiana più popolare del paese. L’inattesa presenza di Irina Shayk a Sanremo rappresenta una mossa strategica per il Festival, volta ad amplificare la sua risonanza a livello globale. La modella, nota per le sue collaborazioni con i più importanti brand di moda e per le sue apparizioni sulle copertine delle riviste più prestigiose, porta con sé un seguito di milioni di fan in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Irina Shayk Sanremo

Carlo Conti non si lascia catturare dai riflettori.

Carlo Conti ha deciso: Irina Shayk sarà la co-conduttrice di questa edizione di Sanremo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Irina Shayk Sanremo

Argomenti discussi: Carlo Conti, 'la super modella Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo giovedì sera'; Sanremo 2026: news, aggiornamenti, indiscrezioni e novità sul festival della canzone italiana; Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Nino Frassica: sarà il sostituto di Pucci; Carnevale, il Nordest si prepara a vestire i suoi centri storici di coriandoli, maschere e musica. Il programma degli eventi.

Sanremo, Irina Shayk conduttrice al Festival: quando sarà all'AristonIrina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell'Ariston il fascino internazionale di una delle ... iltempo.it

Sanremo, svelata un'altra co-conduttrice: la super modella Irina ShaykNon è ancora chiaro se salirà sul palco nella serata di giovedì 26 o di venerdì 27 febbraio ... adnkronos.com

Carlo Conti, il protagonista della nuova copertina di Vanity Fair, ci consegna un’esclusiva speciale: «Nella serata di giovedì ci sarà la modella Irina Shayk come co-conduttrice». Tra qualche settimana condurrà il Festival di Sanremo ed è già al centro di polemi - facebook.com facebook

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com