Nelle zone controllate da Mosca, l’istruzione si limita a promuovere la propaganda nazionalista. Nel frattempo, in segreto, alcune scuole ucraine continuano a funzionare, offrendo un’alternativa a migliaia di studenti che vogliono mantenere vivo il loro patrimonio culturale e la loro lingua.

Per quasi due anni Natalia (nome inventato) ha tenuto i figli nascosti. In città girava voce che chi non mandava i ragazzi e le ragazze alle scuole russe rischiava di perdere la potestà genitoriale. Per le forze di occupazione di Mosca, la propaganda e la (ri)educazione nello spirito del militarismo sono priorità: servono a produrre cittadini addomesticati e nuovi soldati. Una strategia che rientra nel processo di cancellazione dell’identità ucraina, considerato da molti un vero “genocidio culturale”. Natalia era determinata a proteggere i suoi figli da tutto questo. Per mesi la famiglia ha vissuto nella paura. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Sui banchi sotto occupazione

