Gli anni sui banchi conquistano la notte

Un liceo della borghesia romana sta facendo il tutto esaurito in tv, anche di notte. La trasmissione “Giulio Cesare - Compagni di scuola” su Rai 2 sta attirando più pubblico di molti film horror trasmessi in orari simili. La scuola, gli amici, le storie di ragazzi e insegnanti: tutto questo conquista il pubblico, anche quando il giorno finisce e si fa notte.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ("Giulio Cesare - Compagni di scuola" Rai 2) Un liceo della borghesia romana fa ascolti quanto gli horror nel palinsesto notturno. Spulciando la programmazione by night spicca dalla 2.35 alle 4 su Rai 2 la replica del docufilm Giulio Cesare-Compagni di scuola del 2014, co-produzione di Rai Cinema con Istituto Luce Cinecittà diretta da Antonello Sarno. Un racconto che ripercorre i primi 80 anni del liceo classico Giulio Cesare di Roma e, attraverso testimonianze di celebri ex allievi e di studenti di oggi, la storia di Roma e del Belpaese, partendo dal fascismo passando per il '68 e gli anni di piombo.

