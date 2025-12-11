Bernini contestata ad Atreju dagli studenti sugli esami di Medicina Lei replica | Siete dei poveri comunisti

Durante un evento ad Atreju, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini è stata contestata dagli studenti in merito agli esami di Medicina, considerati particolarmente difficili. La ministra ha risposto con toni critici, definendo gli studenti “poveri comunisti”. La contestazione si è verificata il giorno dopo la seconda prova di ammissione alla facoltà, suscitando attenzione sui temi dell’accesso all’università.

Il giorno dopo la seconda prova per l'accesso alla facoltà di Medicina, che si è dimostrata ardua per la gran parte degli studenti, come se non più della prima del 20 novembre scorso, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini è stata contestata da un gruppetto di studenti all’inizio del suo intervento ad Atreju. «Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bernini contestata ad Atreju dagli studenti sugli esami di Medicina. Lei replica: "Siete dei poveri comunisti"

