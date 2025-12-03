Su Noi Magazine l’impegno del Consiglio Nazionale Giovani e la scuola in prima linea nel contrasto alla violenza di genere

Feedpress.me | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino a 18 maggio 2026) nell'edicola fisica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

su noi magazine l8217impegno del consiglio nazionale giovani e la scuola in prima linea nel contrasto alla violenza di genere

© Feedpress.me - Su Noi Magazine l’impegno del Consiglio Nazionale Giovani e la scuola in prima linea nel contrasto alla violenza di genere

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Magazine L8217impegno Consiglio Nazionale