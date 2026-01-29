Sbarcherà su Amazon Prime il prossimo 6 febbraio. Questa settimana, però, una serie di celeb fortunatissime hanno avuto l’opportunità di vedere in anteprima Finding Harmony: A King’s Vision, il nuovo documentario di re Carlo per spiegare al mondo la sua idea di armonia tra uomo e natura. Noto da tempo per la sua grande attenzione verso la tutela del pianeta – in tempi in cui l’ambientalismo non era ancora nell’agenda politica mondiale -, il 77enne sovrano britannico ha confermato, una volta salito sul trono, le priorità del suo regno. Una su tutte, la necessità di agire il prima possibile per invertire il processo di distruzione dell’ambiente, in corso, purtroppo, da anni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 28 gennaio re Carlo ha invitato al Castello di Windsor numerose star per la proiezione del suo nuovo documentario Finding Harmony: A King's Vision

Approfondimenti su Windsor Castello

Il 6 febbraio 2026, su Prime Video, sarà disponibile

Il 15 gennaio, al Castello di Windsor, Kate Middleton ha ricevuto le campionesse della Nazionale inglese di rugby, le England Red Roses.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Windsor Castello

Argomenti discussi: Edizione Quotidiana del 28 gennaio 2026; Re Chicchinella di Emma Dante in scena al teatro Massimo dal 28 gennaio al 1° febbraio; Dal 28 gennaio 2014 al 28 gennaio 2026, è sempre Kristoffersen il re della night race: 'La mia casa, che emozione'; Meteo Umbria, allerta della protezione civile per la fine di gennaio.

Il 28 gennaio 1547, alle due del mattino, il gran re Enrico VIII mori’Sovrappeso, deluso, afflitto da diversi mali e con il cuore pesante, Enrico VIII morì alle due del mattino del 28 gennaio 1547, a 56 anni, lasciando il trono e la corona al figlio Edoardo, di appena ... ticinolive.ch

Lego Day: il 28 gennaio è la Giornata internazionale del mattoncino più famoso al mondoSapevate che i mattoncini Lego hanno una Giornata internazionale? Si festeggia il 28 gennaio. Ecco perché (e tutto quello che c'è da sapere sulla loro storia) ... iodonna.it

CHE SERATA AL CASTELLO! Uno scenario davvero fatato quello del Castello di Windsor che ha ospitato la prima di “Finding Harmony: A King’s Vision” una proiezione fortemente voluta da Re Carlo per raccontare la sua visione tra natura e armonia. Il re era - facebook.com facebook

“Finding Harmony: A King’s Vision” su Amazon Prime Video: il documentario su Re Carlo III e la sostenibilità • Amazon Prime Video presenta "Finding Harmony: A King's Vision", documentario dedicato a Re Carlo III e alla King's Foundation. Anteprima mondi x.com