Carlo III ecco il trailer di Finding Harmony | A King' s Vision | il docufilm sul re britannico
Il 6 febbraio 2026, su Prime Video, sarà disponibile
Il 6 febbraio 2026, in tutto il mondo su Prime Video, uscirà “Finding Harmony: A King’s Vision”, il documentario che racconta come Re Carlo III abbia perseguito il proprio impegno ambientalista sin dai tempi in cui era principe di Galles. Narrato dall’attrice Kate Winslet, il film mostra come alcune idee di Carlo in passato fossero state accolte con scetticismo mentre la sua visione sui cambiamenti climatici ha anticipato ciò che sarebbe poi diventato mainstream. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Carlo III sarà il primo re britannico a pregare con un papa dallo Scisma anglicano
Leggi anche: Re Carlo III avvia il procedimento per togliere il titolo di principe al fratello Andrea: ecco cosa succede adesso
Carlo III, ecco il trailer di "Finding Harmony: A King's Vision": il docufilm sul re britannico - (LaPresse) Il 6 febbraio 2026, in tutto il mondo su Prime Video, uscirà "Finding Harmony: A King's Vision", il documentario che racconta come ... stream24.ilsole24ore.com
Il cinema è morto, parte terza. Ora, seriamente, posso prendere sul serio ancora un trailer di Nolan Nel 2025 Ditemelo, seriamente. Posso ancora considerare - e dare credito - a un regista che ha smesso di esprimere una minima forma d'arte almeno dal 20 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.