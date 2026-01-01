Il 6 febbraio 2026, su Prime Video, sarà disponibile

Il 6 febbraio 2026, in tutto il mondo su Prime Video, uscirà “Finding Harmony: A King’s Vision”, il documentario che racconta come Re Carlo III abbia perseguito il proprio impegno ambientalista sin dai tempi in cui era principe di Galles. Narrato dall’attrice Kate Winslet, il film mostra come alcune idee di Carlo in passato fossero state accolte con scetticismo mentre la sua visione sui cambiamenti climatici ha anticipato ciò che sarebbe poi diventato mainstream. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carlo III, ecco il trailer di "Finding Harmony: A King's Vision": il docufilm sul re britannico

